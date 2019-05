Pościel turkusowa

Nasza pościel firmy E-ekomax jest w kolorze pięknego turkusu oraz posiada motyw gwieździstego nieba. Jej rozmiar to 160x200, czyli idealny na łóżka dwuosobowe. Pościel wykonana jest z bawełny bardzo wysokiej jakości, która pochodzi z Hiszpanii. Posiada nowoczesne wzornictwo, które idealnie wpasuje się w klimaty modernistycznych wnętrz, jak i tych klasycznych. Pasuje zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Pościel turkusowa 160x200 bawełniana w gwieździste niebo to poszwa na kołdrę o wymiarach 160x200 oraz dwie poszewki na poduszkę.

Pościel turkusowa 160x200 bawełniana w gwieździste niebo

W naszym sklepie znajdziesz wiele rodzajów pościeli o trzech podstawowych rozmiarach. Najmniejsza to ta 1400x200, idealna do pojedynczych łóżek. Druga posiada wymiar 160x200 i jest to rozmiar właśnie tej - pościel turkusowa 160x200 bawełniana w gwieździste niebo. Trzecia, największa to 200x220, która świetnie się sprawdzi się przy bardzo dużych, podwójnych łóżkach. W naszej hurtowni pościeli Klienci znajdują artykuły w pełni dostosowane do ich oczekiwań. Zapraszamy do zapoznania się z naszym pełnym asortymentem. Wybierz pościel, która będzie służyć Ci bardzo długo.