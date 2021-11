Dlaczego dobre prześcieradło dla dziecka jest takie ważne?

Komfort w czasie snu a wyspanie

Wszyscy wiemy, jak ważny jest komfort w czasie snu. Nie trzeba też dodawać, że to on w dużej mierze wpływa na jakość naszego wypoczynku i w jakimś stopniu warunkuje to, którą nogą wstaniemy rano z łóżka. Bywają takie noce, kiedy przeszkadza nam dosłownie wszystko - zbyt szorstki materiał, podwijające się prześcieradło, źle układająca się poduszka... A co w przypadku naszych dzieci? Każdy rodzic wie, że im zazwyczaj przeszkadza jeszcze więcej! Jak w takim razie zadbać o zdrowy sen naszego dziecka? Przede wszystkim zacząć od podstaw, czyli postawić na odpowiednie prześcieradło dla dziecka!

Przescieradło dla dziecka - jak wybrać najlepsze?

Prześcieradło dla dziecka musi przede wszystkim być wykonane z naturalnych tkanin, które pozwalają delikatnej dziecięcej skórze swobodnie oddychać. Najpopularniejszymi materiałami, z których szyje się prześcieradła bez wątpienia jest frotte i jersey. Na naszym blogu wyjaśniliśmy, czym różni się prześcieradło dla dziecka wykonane z jednego i z drugiego materiału oraz wskazaliśmy, w których przypadkach lepiej sprawdzi się jedno bądź drugie. Trzeba także wspomnieć, że w sklepach znajdziemy wciąż także prześcieradła bawełniane - jednakpo te sięgamy już coraz rzadziej. Jeśli zaś nasz maluch jest alergikiem, możemy postawić na bambusowe prześcieradło dla dziecka. Takie prześcieradła posiadają właściwości hipoalergiczne, dzięki czemu będą świetną alternatywą w tym przypadku. Warto postawić na prześcieradła z gumką - zapobiegnie ona nieprzyjemnemu podwijaniu czy przesuwaniu się w trakcie snu.