Pranie kołdry z pierza - jak robić to właściwie?

Wiele gospodyń domowych zastanawia się, czy pranie kołdry z pierza jest w ogóle możliwe i wskazane. Zainteresowane tym tematem jest widoczne na wielu forach, czy w poradnikach. Dlatego właśnie chcemy opowiedzieć na to pytanie. Otóż odpowiedź brzmi: to zależy. No właśnie, od czego? Najważniejsze są informacje, które znajdują się na metce. Warto zasięgnąć tam podstawowych wskazówek odnośnie możliwości i procedur prania kołdry.

Proste i sprawdzone pranie kołdry z pierza

Zwracając uwagę na metki przy kołdrach, jak i poduszkach z pierza możemy znaleźć informacje, aby pranie kołdry z pierza odbywało się bez użycia mocnych detergentów. Najlepiej sprawdzi się delikatny płyn do prania lub taki, który stosujemy do prania niemowlęcych ubranek. Następnie warto pamiętać o tym, aby użyć odpowiedniej temperatury. W 6 stopniach Celsjusza pozbędziemy się roztocza i mikroorganizmów zalegających w pościeli.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Pranie kołdry z pierza zależne jest też od jej kondycji i stanu. Nie warto prać takiej, w której występują dziury czy przetarcia. Takie pranie może spowodować zepsucie się pralki, a dosłownie mówiąc zapchanie filtra. Stosowanie się do zaleceń na metce kołdry czy poduszki z pierza gwarantuje bezpieczne i skuteczne pranie.