Pościel w nutki dla par i singli

Sen to bardzo ważny czynność dla organizmu. To moment regeneracji i odpoczynku po ciężkim dniu. Na jakość i długość snu wpływa wiele czynników, jednak bardzo ważne jest to w jakich warunkach zasypiamy. Wygodne łóżko i pościel w nutki to gwarancja spokojnego snu.

Jaką pościel wybrać?

Pościel w nutki składa się się z poszwy na kołdrę o rozmiarach 160x200 i dwóch poszewek na poduszkę 70x80. Produkt wykonany jest ze stuprocentowej bawełny. Pościel została uszyta splotem satynowym, co sprawia, że jest ona miła i delikatna w dotyku. Warto dbać o pościel w odpowiedni sposób. Odpowiednio ją prać i przechowywać w suchym i bezpiecznym pomieszczeniu.

Dlaczego jest ona tak wyjątkowa?

Pościel w nutki jest dwustronna. Z jednej strony widnieją jasne nutki na ciemnym tle, a z drugiej ciemne nutki na jasnym tle. Pościel jest bardzo modna i stylowa. Idealnie będzie komponowała się w pokoju singla jak i par. Pościel ta jest wykonana z wysokiej jakości materiału, nie farbuje. Produkt jest łatwy do utrzymania w czystości. Pościel jest zapinana na zamek, co jest bardzo wygodnym i trwałym rozwiązaniem.