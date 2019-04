Pościel młodzieżowa 140x200

Chcesz mieć nowoczesną pościel pasującą właśnie do takiego pokoju? Pościel młodzieżowa 140x200 to nie tylko wyszukane wzornictwo ale również funkcjonalność oraz jakość. Nasza pościel wyróżnia się estetycznym oraz oryginalnym wyglądem. Zaprojektowane są w bardzo przemyślany sposób by idealnie wpasować się w gusta młodych osób. W naszej ofercie znajdziesz komplety pościeli w pięknej kolorystyce. Szczególną popularnością cieszą się pościele z wizerunkami zwierząt, nadrukami kotów czy piesków wraz ze śmiesznymi napisami.

Postaw na komfort oraz piękny wygląd

Pościel powinna spełniać zarówno funkcję estetyczną, dekoracyjną jak i praktyczną. Pościel młodzieżowa 140x200 to wyjątkowy design oraz komfortowy wypoczynek oraz nieprzerwany sen. Wszystkie nasze produkty wykonane są z naturalnych materiałów. Pościel wykonana z bawełny zapewni CI komfort termiczny oraz odpowiednią przewiewność. Jest to produkt bardzo miękki oraz gładki, przyjazny dla skóry. Wszystkie posiadają certyfikaty, które gwarantują ich bezpieczeństwo. Nie wywołują podrażnień oraz minimalizują ryzyko występowania reakcji alergicznych. Z naszej hurtowni korzystają nie tylko osoby prywatne ale również właściciele hoteli czy pensjonatów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na stronie E-ekomax.