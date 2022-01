Less waste, czyli jak naprawić plastikowy suwak w pościeli?

Less waste to filozofia, wedle której staramy się ograniczyć nasze zakupy i skupić na tym, co już mamy. Zgodnie z nią zachęcamy Cię do dbania o swoje rzeczy i naprawianie ich, a nie wyrzucanie na śmietnik czegoś, co może jeszcze Ci posłużyć. Właśnie dlatego poniżej przedstawiamy prostą instrukcję na temat tego, jak naprawić plastikowy suwak w pościeli!

Minimalizm - trend ostatnich lat

Konsumpcjonizm powoli się wyczerpuje. Po czasach PRL-u, czyli latach braku i niedostatku, nastała era obfitości i bogactwa. Chcieliśmy mieć wszystko i dużo. Teraz od tego odchodzimy i wolimy skupić się na jakości, dbaniu o to, co już mamy oraz naprawianiu tego, co zepsute, a nie wyrzucaniu tego na śmietnik. Równocześnie takie podejście do zakupów jest zalecane przez ekologów, którzy ostrzegają przed zalaniem całej Ziemi masą plastiku.

W Twojej szafie leży pościel, której nie używasz, ponieważ jej zamek jest zepsuty? Chcesz dowiedzieć się, jak naprawić plastikowy suwak w pościeli? To naprawdę proste!



Jak naprawić plastikowy suwak w pościeli?

To, jak naprawić plastikowy suwak w pościeli będzie zależeć od tego, co się z nim stało. Jeśli zamek sam się rozpina, wystarczy delikatnie ścisnąć zamek obcążkami - dzięki temu mocniej trzymać będzie on ząbki zamka, a tym samym zapobiegnie jego rozsuwaniu. Jeśli natomiast Twoim problemem jest to, że z zamka wypadł suwak, możesz nałożyć go z powrotem za pomocą... widelca! W sieci znajdziesz mnóstwo filmików, które wyjaśniają, jak to zrobić. Z kolei zacinający się suwak skutecznie naprawi jego natłuszczenie. Możesz użyć tego, co akurat masz w domu - ołówek, olej, wazelina czy nawet świeca. Rób to jednak ostrożnie, aby nie pobrudzić pościeli! Gotowe! Pościel jak nowa. Mówiliśmy, że nie będzie to trudne ;)