Jak prać koc, aby go nie zniszczyć i zachować jego miękkość?

Tekstylia to jedne z najczęściej wybieranych dodatków do naszych mieszkań czy domów. Starannie dobrane potrafią odmienić przestrzeń oraz dodać jej charakteru. Często sięgamy do szafy po ulubione koce, które zdecydowanie uprzyjemnią nam wieczorne spotkania czy relaks przy książce. Chcemy, aby zachował on swoją miękkość i delikatność na długi okres czasu. Zatem jak prać koc, aby go nie zniszczyć? Sprawdź!

Kilka porad o tym jak prać koc!

Często zdarza się, że producent nie zaleca prania ręcznego. Wtedy bez obaw możemy koc uprać w pralce. Najlepszym rozwiązaniem będzie program przeznaczony do delikatnych tkanin i wełny. W ten sposób unikniemy uszkodzenia materiału, a także rozciągnięcia koca. Zanim umieścimy w pralce, trzeba go odpowiednio przygotować. Jak prać koc? Starannie go składamy, co chroni go przed skutkami wirowania. Pamiętaj też, aby nie prać koca z ubraniami wykonanymi z innych materiałów.

Jak i w jakiej temperaturze prać koc?

Temperatura prania jest bardzo ważna. Ma ona wpływ na prawidłowo przeprowadzony proces prania koca. Nie powinna być zbyt wysoka, ani zbyt niska. Bardzo często informacje na ten temat znajdują się na metce. Najbezpieczniejszą temperaturą będzie jednak 30-40 st. Celsjusza. Teraz już wiesz jak prać koc! To wszystko sprawi, że będzie on miękki i delikatny na długo!