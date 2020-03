Jak usunąć plamy z pościeli? Sprawdzone, domowe sposoby

Prowadząc dom każda gospodyni niejednokrotnie spotyka się z wieloma problemami, które wymagają sprawdzonych sposobów rozwiązania. Często sięgamy do poradników lub szukamy odpowiedzi na pytanie w Internecie. Jednak jak usunąć plamy z pościeli? Niejednokrotnie mogło Ci się zdarzyć zasnąć w makijażu lub rozlać przez nieuwagę wino w łóżku? Powstałe plamy są ciężkie do usunięcia. Jednak bez obaw! W pierwszym przypadku wato namoczyć pościel w wodzie z dodatkiem płynu do naczyń, a w drugim doskonale sprawdzi się sól i zimna woda.

Powstałe plamy z krwi możesz usunąć za pomocą mieszanki ziemnej wody i soli. Jeśli plama jest zaschnięta zastosuj lodowatą wodę.

Uniwersalne mieszanki do czyszczenia pościeli i materaca

Jak usunąć plamy z pościeli? Szukasz sprawdzonych sposobów na powstałe plamy na tkaninach? Zastosuj sodę oczyszczoną w połączeniu z wodą utlenioną na trudne do usunięcia, a przede wszystkich zaschnięte plamy. Powstała papka pomoże Ci usunąć zanieczyszczenie. Jeśli chcesz odświeżyć swój materac - polecamy potrzeć go na sucho soda oczyszczoną. W ten sposób pozbędziesz się nieprzyjemnych zapachów. Jeśli te sposoby nie działają sprawdź też skuteczność mieszaniny z wody i proszku do prania. Praktycznie każdą plamę można wybawić - stosuj tylko odpowiednie sposoby, aby nie uszkodzić tkaniny zbyt rygorystycznymi sposobami. Teraz już wiesz jak usunąć plamy z pościeli. Zapraszamy do przeczytania naszego artykuły, w którym znajdziesz jeszcze więcej sposobów na poradzenie sobie z szczególnymi rodzajami plam na pościeli.