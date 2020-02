Poszewka czarna w srebrne piórka wzbogaci Twoje pomieszczenie!

Zarówno salon jak i sypialnia to pomieszczenia, gdzie każdy z domowników spędza czas odpoczywając. Zapraszając gości chcemy, aby czuli się oni jak u siebie w domu, dlatego staramy się o różne przytulne dodatki, które będą stanowić elementy dekoracyjne. W naszej ofercie znajdziesz wiele tekstylii, które swymi wzorami i motywami świetnie komponują się we wnętrzach i dodają charakteru. Poszewka czarna w srebrne piórka to doskonały dodatek do nowoczesnych wnętrz.

Kwintesencja dodatków!

W salonie wiele osób zwraca uwagę na ozdobne tekstylia, które potrafią zupełnie odmienić styl i charakter wnętrza. Poszewka czarna w srebrne piórka to dodatek, który stworzy niezwykły i klimatyczny nastrój w salonie, a także sypialni. Ten nieszablonowy dodatek jest bardzo subtelny jednak z drugiej strony wyrazisty. Kolor czarny doskonale będzie współgrał z każdym kolorem. Dlatego rak to ograniczeń! Poszewka czarna w srebrne piórka ma delikatny, połyskujący wzór. Wypełnienie poszewki jest wykonane z włókna poliestrowego, a poszycie z flizeliny. Poszewka jest zamykana na zamek błyskawiczny - dlatego bez problemu włożysz poduszkę do środka jako wypełnienie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą tekstylii do Twojego wnętrza!